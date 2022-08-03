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Шути Гатва сыграет первого Доктора-гея в сериале «Доктор Кто»

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:00

Шути Гатва («Половое воспитание») станет первым Доктором-геем в сериале «Доктор Кто». Об этом рассказал исполнитель роли «величайшего злодея» Нил Патрик Харрис.

«Я уже виделся и общался с ним [с Гатвой], он великолепен. Он будет первым Доктором-геем. Это будет очень круто — мы увидим более сексуального Доктора», — подчеркнул актер.

Шоураннер проекта Расселл Т.Дэвис пока никак не комментировал слова Харриса.

Впервые Гатву и нового злодея можно будет увидеть в спецэпизоде «Доктора Кто» в честь 60-летия сериала. В нем также вновь сыграют Дэвид Теннант (десятый Доктор) и Кэтрин Тейт (Донна). Премьера шоу ожидается в 2023 году.

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