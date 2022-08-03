ФОМ: 69% россиян никогда не были за границей, 30% не выезжали за пределы региона

69% россиян никогда не отдыхали за пределами России. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

Из тех, кто за границу выезжал, 9% делали это десять лет назад и более. По 6% бывали за рубежом от пяти до десяти лет назад, от трех до пяти лет и от года до трех лет назад. Менее года назад выезжал за границу лишь 1% россиян.

30% граждан России никогда не бывали за пределами своего региона. Из тех, кто бывал, 20% делали это за последний год, 17% — от года до трех лет назад.

Среди внутрероссийских направлений для туризма самое популярное — Сочи и курорты Краснодарского края. Там бывали 35% респондентов. В Петербурге, Москве и Крыму бывали по 19% опрошенных.

Больше всего россиян хотели бы посетить (из мест внутри страны) Байкал — 33%. 28% желали бы съездить в Крым, 27% — в Петербург, 25% — на краснодарские курорты, 24% — на Алтай.

Опрос проводился с 12 по 24 июля в поквартирном формате. В нем приняли участие 1500 россиян из 104 населенных пунктов, находящихся в 53 субъектах страны.