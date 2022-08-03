Россиянам и белорусам все же разрешат сдавать несколько вариантов TOEFL, но в удаленном формате

С 4 августа в России и Беларуси вновь станет доступна сдача нескольких вариантов экзамена по английскому языку TOEFL — но в удаленном формате, а не в экзаменационных центрах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя компании ETS.

Россияне и белорусы смогут зарегистрироваться для сдачи TOEFL iBT Home Edition, TOEFL Essentials и домашней версии GRE. Те, кто предпочитает сдавать экзамены лично, могут сделать это в других странах и регионах.

В марте ETS прекратила проведение экзаменов TOEFL в российских экзаменационных центрах из‑за военной операции на Украине. 2 августа пользователи из России пожаловались, что не могут зарегистрироваться на экзамен на сайте. При попытке это сделать на экране появлялось сообщение о несоответствии данных требованиям ETS. В компании объяснили это требованиями Минфина США.

Другая международная система оценки знания английского языка — IELTS — тоже отменила экзамены на территории России. Сдача TOEFL и IELTS необходима для поступления в зарубежные вузы и трудоустройства в англоязычных странах.

В мае Высшая школа экономики разработала аналог TOEFL и IELTS. Результат этого экзамена будут предоставлять в соответствии с Общеевропейской шкалой языковой компетенции (CEFR).