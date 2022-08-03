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Вышел трейлер хоррора «Великолепный» с Дж. К. Симмонсом в роли древнего бога, живущего в туалете

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:32

В сети появился трейлер комедийного хоррора «Великолепный» («Glorious»), главные роли в котором сыграли Райан Квантен («Калейдоскоп ужасов») и Дж. К. Симмонс. Ролик опубликовали на ютьюб-канале Shudder.

Видео представило центрального персонажа фильма — мужчину по имени Уэс, тяжело переживающего разрыв со своей возлюбленной. Однажды он заходит в общественный туалет и обнаруживает в одной из кабинок древнюю сущность.

Сущность оказывается могущественным богом, которая вскоре берет Уэса в плен. Бог, которого озвучивает Симмонс, принуждает мужчину «удовлетворять его физическую форму». Если Уэс откажется, миру грозит угроза, утверждает божество.

Режиссером фильма выступила Ребека Маккендри, известная по картине «Все существа перемешались». Она рассказала, что Симмонс согласился сняться в хорроре из‑за его любви к творчеству Говарда Ф. Лавкрафта — оно стало вдохновением для ленты.

«Великолепный» выйдет 18 августа на стриминговом сервисе Shudder. Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале «Fantasia» в Монреале.

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