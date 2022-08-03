Джейк Джилленхол сыграет главную роль в ремейке «Дома у дороги»

Американский актер Джейк Джилленхол, известный по фильмам «Эверест» и «Горбатая гора», сыграет главную роль в ремейке боевика «Дом у дороги». Об этом сообщил Collider.

Джилленхол снимется вместе с Билли Магнуссеном и Даниэлой Мелхиор. Картина будет выпущена для стримингового сервиса Prime Video. Она, как и оригинальная лента, расскажет о бывшем спортсмене-бойце, работающим вышибалой в баре.

Местом действия вместо Миссури станет архипелаг Флорида-Кис. По сюжету герой переедет на острова, чтобы начать новую жизнь, но вскоре обнаружит, что его новый дом — это вовсе не райское место.

В фильме 1989 года главному персонажу, которого сыграл Патрик Суэйзи, пришлось противостоять местному бизнесмену, взявшему под контроль весь город. Кто станет антагонистом героя Джилленхола в новой картине, неизвестно.

В ремейке снимутся Гбемисола Икумело, Лукас Гейдж, Ханна Лав Ланьер, Трэвис Ван Винкл, Б.К. Кэннон, Артуро Кастро, Доминик Коламбус, Бо Кнапп и Боб Менери. Режиссером выступит Даг Лайман («Мистер и миссис Смит», «Идентификация Борна»).

Сценарий картины написали Энтони Багароззи и Чарльз Мондри. Продюсерами фильма стали Джей Джей Хук, Джоэл Силвер, Элисон Винтер и Аарон Ауч. Съемки ремейка «Дома у дороги» начнутся в августе 2022 года в Доминиканской республике.