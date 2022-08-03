перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Из соцсетей Джейка Джилленхола
Джейк Джилленхол сыграет главную роль в ремейке «Дома у дороги» 0:00
Россиянам закрыли доступ к международному экзамену по английскому языку TOEFL Вчера в 22:42
США ввели санкции против Алины Кабаевой и еще 12 россиян Вчера в 21:39
Александр Петров покажет дебютный фильм на фестивале «Уличное кино». Посмотрите отрывок ленты Вчера в 21:06
Создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова приговорили к пяти годам колонии Вчера в 20:42
Кинопоказы, йога и VR-игры: в «Манеже» стартовала выставка «Город для каждого» Вчера в 20:35
Пелоси прилетела на Тайвань, H&M открыл два магазина в Москве и другие новости дня
Вчера в 20:30 дайджест
Федор Бондарчук и Валерий Тодоровский приступили к съемкам сериала по сценарию Паулины Андреевой Вчера в 20:15
Amazon выпустит комедийный сериал, основанный на биографии английской королевы Джейн Грей Вчера в 20:03
Sony Pictures Entertainment/YouTube
Джонатан Мейджорс становится первоклассным пилотом в новом трейлере военной драмы «Двойная петля» Вчера в 19:03
Бывший худрук МХАТа Эдуард Бояков откроет новый театр в усадьбе Салтыковых-Чертковых Вчера в 18:54
На Тайвань впервые за 25 лет прибыл спикер палаты представителей США Вчера в 18:02
Канада ввела санкции против 43 физических и 17 юридических лиц из России Вчера в 17:48
Сильвестр Сталлоне раскритиковал спин-офф «Рокки» про Драго Вчера в 17:26
МИД предупредил о разрыве отношений с США при признании России страной — спонсором терроризма Вчера в 16:58
Jay Wennington/Unsplash
Zapomni и Александр Сысоев выпустили единый сертификат для ресторанов Москвы Вчера в 15:56
РКН заблокировал сайт Госдепа США ShareAmerica Вчера в 15:08
В «Яндекс Музыке» появилась нейромузыка, которую создает искусственный интеллект Вчера в 14:19
Музей транспорта Москвы запустил серию подкастов «Трамвай в городе» Вчера в 14:03
На месте «Горбушки» построят жилой дом Вчера в 13:56

Джейк Джилленхол сыграет главную роль в ремейке «Дома у дороги»

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:00

Американский актер Джейк Джилленхол, известный по фильмам «Эверест» и «Горбатая гора», сыграет главную роль в ремейке боевика «Дом у дороги». Об этом сообщил Collider.

Джилленхол снимется вместе с Билли Магнуссеном и Даниэлой Мелхиор. Картина будет выпущена для стримингового сервиса Prime Video. Она, как и оригинальная лента, расскажет о бывшем спортсмене-бойце, работающим вышибалой в баре.

Местом действия вместо Миссури станет архипелаг Флорида-Кис. По сюжету герой переедет на острова, чтобы начать новую жизнь, но вскоре обнаружит, что его новый дом — это вовсе не райское место.

В фильме 1989 года главному персонажу, которого сыграл Патрик Суэйзи, пришлось противостоять местному бизнесмену, взявшему под контроль весь город. Кто станет антагонистом героя Джилленхола в новой картине, неизвестно.

В ремейке снимутся Гбемисола Икумело, Лукас Гейдж, Ханна Лав Ланьер, Трэвис Ван Винкл, Б.К. Кэннон, Артуро Кастро, Доминик Коламбус, Бо Кнапп и Боб Менери. Режиссером выступит Даг Лайман («Мистер и миссис Смит», «Идентификация Борна»).

Сценарий картины написали Энтони Багароззи и Чарльз Мондри. Продюсерами фильма стали Джей Джей Хук, Джоэл Силвер, Элисон Винтер и Аарон Ауч. Съемки ремейка «Дома у дороги» начнутся в августе 2022 года в Доминиканской республике.

События недели на afisha.ru
мюзикл
Три товарища
Мюзикл по мотивам романа Ремарка
рок
«Nautilus Pompilius. 40 лет»: Вячеслав Бутусов
Заслуженный декадент отечественного рока
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
комедия
Не звезди!
Французская комедия про неисправимого лгуна
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить