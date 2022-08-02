Александр Петров покажет дебютный фильм на фестивале «Уличное кино». Посмотрите отрывок ленты

Российский актер Александр Петров снял короткометражный фильм «Ангел». Дебютную работу артиста представят на фестивале «Уличное кино», а отрывок ленты можно посмотреть уже сейчас эксклюзивно на «Афише Daily».
В собственном фильме Петров сыграл неизвестного актера по имени Леха, который вынужден работать аниматором. Герой не видит шансов стать успешным и пребывает в отчаянии.
Однажды Леха замечает на крыше дома девушку, которая намерена покончить жизнь самоубийством. Он спасает незнакомку от прыжка, не подозревая, что встреча с ней полностью поменяет его жизнь.
Вместе с Петровым в картине снялись Полина Ауг, Иван Янковский, Антон Богдано и Анфиса Черных. Хронометраж ленты составил 15 минут.
«Ангел» примет участие в конкурсной программе фестиваля «Уличное кино». Помимо этого фильма, на киносмотре можно будет увидеть «Новую маму» Александра Кузовкова, «Нас всех убьет глобальное потепление» Анатолия Коблова, «Холодно» Данила Иванова, «Молодого» Леонида Гардаша.
Также на фестивале покажут комедию Сергея Филатова «Как разжечь потухший огонь», «My VR» Ильдара Шангараева, «Невесомость» Ивана Соснина и «Принципиально документально» Анатолия Колиева. Расписание кинопоказов в разных городах опубликовано здесь.