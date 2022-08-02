Александр Петров покажет дебютный фильм на фестивале «Уличное кино». Посмотрите отрывок ленты

Российский актер Александр Петров снял короткометражный фильм «Ангел». Дебютную работу артиста представят на фестивале «Уличное кино», а отрывок ленты можно посмотреть уже сейчас эксклюзивно на «Афише Daily».

В собственном фильме Петров сыграл неизвестного актера по имени Леха, который вынужден работать аниматором. Герой не видит шансов стать успешным и пребывает в отчаянии.

Однажды Леха замечает на крыше дома девушку, которая намерена покончить жизнь самоубийством. Он спасает незнакомку от прыжка, не подозревая, что встреча с ней полностью поменяет его жизнь.