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Создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова приговорили к пяти годам колонии

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:42

Создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова приговорили к пяти годам колонии общего режима. Об этом сообщило РИА «Новости».

Люблинский суд Москвы признал его виновным в вымогательстве, оскорблении правоохранителя, а также в двух эпизодах, связанных с незаконным изготовлением порнографических материалов.

Прокурор требовал назначить Воронцову шесть лет колонии. По версии следствия, в октябре 2017 года подсудимый вымогал у бывшего полицейского 300 тыс. рублей за нераспространение фотографий интимного характера.

По информации следователей, Воронцов не получил денег, после чего опубликовал снимки в социальной сети. Кроме того, мужчина, как утверждает дело, оскорбительно высказывался в паблике о другом сотруднике правоохранительных органов, а также вымогал деньги у еще одной экс-полицейской.

Ранее адвокат Воронцова заявлял, что, даже если суд назначит Воронцову шесть лет колонии, вскоре он получит право на УДО с учетом срока, проведенного в СИЗО. Основатель проекта «Омбудсмен полиции» находится под арестом около трех лет.

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