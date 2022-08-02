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Кинопоказы, йога и VR-игры: в «Манеже» стартовала выставка «Город для каждого»

Виктория Шанина
Сегодня в 20:35

С 1 по 21 августа в ЦВЗ «Манеж» проходит выставка «Город для каждого», посетители которой смогут посмотреть трансформации Москвы за последние десять лет и поучаствовать в различных активностях. Также на ней будут представлены планы дальнейшего развития мегаполиса.

В программу выставки вошли более 200 мероприятий, посвященных разным сферам жизни города. На ней можно послушать цикл открытых лекций от ведущих урбанистов, освоить азы мобильной робототехники и графического дизайна, узнать, как создаются городские сады для бабочек, стать наравне с актерами участником театрального перформанса Playback01 «Москва. История любви», создать свой городской арт-объект, посмотреть документальные фильмы про город и его сообщества.

Также запланированы 26 кинопоказов документальных картин, встречи с режиссерами и кинокритиками, лекции про городское здоровье, экологию и культуру, йога, стретчинг и фитнес-тренировки. Кстати, некоторые занятия проведут олимпийские чемпионки по фигурному катанию Камилла Валиева, Саша Трусова и Аня Щербакова. После занятий со спортсменками будут проводится автограф-сессии.

Во время выставки пройдут три открытые записи подкаста «Индустриальные кварталы», где посетители вместе с блогером Валентином Двоеглазовым смогут порассуждать на тему ревитализации бывших промзон.

Кроме того, москвичи смогут проверить свои знания о городе и устойчивом развитии, поучаствовать в интеллектуальных играх от команд «КвизПлиз» и «Экосборка». Проект Skillbox проведет серию образовательных интенсивов по разным направлениям дизайна. В зоне зеленого свопа и планткроссинга можно обменяться небольшими комнатными растениями, а также взять с собой семена, чтобы создать свой городской сад.

«Мы собрали свой многолетний опыт по организации крупнейшего городского фестиваля для горожан и придумали программу, которая будет интересна широкой аудитории. Здесь, как и в Москве, каждый сможет найти что‑то свое: творческие и экологические мастер-классы, концерты неоклассической музыки и перформативные выступления, документальные кинопоказы, образовательные лекции и дискуссии о городе, тренировки со звездами спорта, а также мероприятия для детей от лучших музеев столицы», — заявила директор Moscow Urban Fest Арина Дробина.

Выставка «Город для каждого» будет работать в Манеже с 1 по 21 августа ежедневно, с 10.00 до 20.00. Вход свободный, необходимо только зарегистрироваться по ссылке.

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