Федор Бондарчук и Валерий Тодоровский приступили к съемкам сериала по сценарию Паулины Андреевой

«Станет понятно, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми. И как в актерской профессии — как мало в какой другой — тот, кто еще вчера был всем, завтра может стать никем. Десять серий будут поделены на три акта, между которыми пройдет три года, что даст возможность проследить судьбу героев во времени», — гласит синопсис «Актрис».

Главные роли в проекте исполняют Светлана Ходченкова, Сергей Гилев, Елена Николаева, Полина Пушкарук, Алексей Макаров, Анна Невская, Павел Попов.

Режиссером-постановщиком стал Федор Бондарчук, а автором сценария — Паулина Андреева, которая вместе с Алексеем Киселевым также является шоураннером сериала. В качестве продюсера выступил Валерий Тодоровский.

«Актеру играть актера — наверное, одна из самых сложных задач, которая только может быть в карьере, куда проще спрятаться за далекий от тебя образ и жить в нем. Здесь же я чувствую, что даю героине многое от себя, и мне от этого даже страшно. В этом есть своя сложность, но и работать над характером героини вдвойне интереснее», — рассказала Ходченкова.