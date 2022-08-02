Федор Бондарчук и Валерий Тодоровский приступили к съемкам сериала по сценарию Паулины Андреевой

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Дарья Мельникова
Сегодня в 20:15

В Москве начались съемки 10-серийного драмеди «Актрисы». Премьера проекта состоится в 2023 году на «Кинопоиске» и Wink.

Сериал расскажет историю о реальной жизни актеров: их проблемах, страхах, желаниях и целях.

«Станет понятно, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми. И как в актерской профессии — как мало в какой другой — тот, кто еще вчера был всем, завтра может стать никем. Десять серий будут поделены на три акта, между которыми пройдет три года, что даст возможность проследить судьбу героев во времени», — гласит синопсис «Актрис».

© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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Главные роли в проекте исполняют Светлана Ходченкова, Сергей Гилев, Елена Николаева, Полина Пушкарук, Алексей Макаров, Анна Невская, Павел Попов.

Режиссером-постановщиком стал Федор Бондарчук, а автором сценария — Паулина Андреева, которая вместе с Алексеем Киселевым также является шоураннером сериала. В качестве продюсера выступил Валерий Тодоровский.

«Актеру играть актера — наверное, одна из самых сложных задач, которая только может быть в карьере, куда проще спрятаться за далекий от тебя образ и жить в нем. Здесь же я чувствую, что даю героине многое от себя, и мне от этого даже страшно. В этом есть своя сложность, но и работать над характером героини вдвойне интереснее», — рассказала Ходченкова.

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