Канада ввела санкции против 43 физических и 17 юридических лиц из России

Канада ввела санкции против еще 43 физических и 17 юридических лиц из России. Об этом стало известно из сообщения на сайте министерства иностранных дел страны.

Санкционный список пополнили руководитель международного вещания информагентства и радио Sputnik Антон Анисимов, а также военные из 65-й мотострелковой бригады и 35-й общевойсковой армии.

Под санкциями оказались в числе прочих Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов, завод «Машиностроитель» в Перми и предприятия «Салют» и «Алмаз».

8 июля Канада также ввела санкции против Роскомнадзора и Россотрудничества, агентства Regnum, телеведущей Екатерины Андреевой, патриарха Кирилла. До этого санкции вводились против 33 предприятий оборонного сектора, членов верхней палаты парламента, банков.