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Сильвестр Сталлоне раскритиковал спин-офф «Рокки» про Драго

Виктория Шанина
Сегодня в 17:26

Американский актер Сильвестр Сталлоне публично раскритиковал продюсеров спин-оффа кинофраншизы про Рокки Бальбоа, посвященного русскому боксеру Ивану Драго, персонажу фильмов «Рокки-4» и «Крид-2». Он назвал их «паразитами» в своих соцсетях, но позже удалил пост, пишет Hypebeast.

Сильвестр Сталлоне сыграл главную роль в серии фильмов «Рокки». Кроме того, он является автором сценария и фактически он создал персонажей франшизы.

По словам Сталлоне, он узнал про спин-офф, посвященный Драго, из новостей. Продюсеры проекта Ирвин Уинклер и Дольф Лундгрен не связывались с ним по поводу предстоящего фильма, что его разочаровало и побудило написать гневный пост.

«Я извиняюсь перед поклонниками, я никогда не хотел, чтобы персонажи из „Рокки“ использовались этими паразитами», — написал актер.

Сталлоне также отметил, что уважает Лундгрена, но он бы предпочел, если бы продюсер рассказал ему, что происходит за его спиной.

Как пишет Hypebeast, Сильвестр Сталлоне уже давно показывает недовольство работой Ирвина Уинклера, который полностью контролирует франшизу. «Крид-3» и спин-офф «Рокки» про Драго выйдут уже полностью без участия Сталлоне, у него нет никаких прав собственности и голоса в новом проекте.

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