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Zapomni и Александр Сысоев выпустили единый сертификат для ресторанов Москвы

Виктория Шанина
Сегодня в 15:56

Группа компаний Zapomni и бизнесмен Александр Сысоев, основатель «Российского ресторанного фестиваля» и совладелец многих заведений в Москве, выпустили единый сертификат для посещения ресторанов столицы. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

Сертификат работает по принципу подарочных карт. Покупатель кладет на него любую сумму, а получатель может потратить в любом ресторане, подключенном к программе. Пользоваться сертификатом можно несколько раз — пока на нем остаются средства.

Использовать сертификат уже можно более чем в 70 заведениях Москвы. В их числе Muse, ресторан «№ 13», «Северяне», Community Moscow, Sempre, Remy Kitchen Bakery, кафе Gentle, Avocado Queen, «Сыроварня на Октябре», «Simach в Недальнем», «Чайхона № 1 Тимура Ланского» и другие.

Авторы проекта обещают подключить к проекту еще больше заведений Москвы и добавить рестораны Петербурга, Казани и Екатеринбурга. Также программу планируют расширить: в будущем по единому городскому сертификату можно будет сходить не только в ресторан, но и в музей или потратить номинал на другие развлечения.

Приобрести сертификат можно по ссылке.

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