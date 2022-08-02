В «Яндекс.Музыке» появилась нейромузыка, которую создает искусственный интеллект

В приложении стримингового сервиса «Яндекс.Музыка» появилась так называемая нейромузыка — бесконечная мелодия, которую в реальном времени генерирует нейросеть. Об этом «Афише Daily» сообщили представители сервиса.

Алгоритмы делают нейромузыку уникальной для каждого пользователя в зависимости от его предпочтений и плейлиста. Можно выбрать три режима («Спокойствие», «Вдохновение» и «Бодрость»), которые помогут сфокусироваться на необходимых задачах, например творчестве, работе, тренировке или чтении.

Пользователи могут ставить лайки или дизлайки, чтобы нейромузыка еще больше соответствовала желаниям. Алгоритм быстро реагирует на реакции за счет того, что отлично понимает, из каких частей состоит нейромузыка, и умеет ориентироваться в семплах внутри нее.

Кроме того, в нейромузыке нет слов или пауз, которые могли бы отвлечь слушателя от дел, требующих концентрации. Алгоритм создает ее с использованием музыкальных партий, написанных искусственным интеллектом в разных жанрах: рока, хип-хопа, поп-музыки, электроники или эмбиента.

Партии озвучены виртуальными инструментами. Из них сделаны десятки тысяч композиций и переходов, которые образуют миллионы вариаций, в реальном времени генерируя бесконечную мелодию.

Помимо мобильного приложения «Яндекс.Музыки» послушать мелодию от искусственного интеллекта можно на «Яндекс.Станции»: достаточно произнести голосовую команду «Алиса, включи нейромузыку».