Дональд Трамп похоронил первую жену на территории своего гольф-клуба. Возможно, для ухода от налогов

Бывший президент США Дональд Трамп похоронил свою первую супругу Ивану на территории своего гольф-клуба. Из‑за этого его заподозрили в корыстном мотиве: якобы Трамп выбрал такое место для захоронения, чтобы не платить налоги, сообщил Insider.

Дело в том, что территории захоронений, согласно правилам штата Нью Джерси, освобождаются от всех налогов и сборов. При этом закон не уточняет, сколько именно должно быть человек на земле, чтобы она была признана кладбищенской.

О намерении Трампа превратить гольф-клуб в кладбище известно уже более десяти лет. Политик и бизнесмен сам хотел быть похороненым на его территории, а затем собирался организовать рядом элитное кладбище на 1000 могил.

Позднее планы экс-президенты изменились: Трамп задумал создать частное семейное кладбище из десяти участков. Наконец, он утвердил дополнительно план 284 участков для захоронения — по-прежнему на территории гольф-клуба.

После смерти Иваны Трамп бизнесмен, видимо, решил приступить к осуществлению своей задумки. Он похоронил бывшую жену недалеко от первой лунки на поле для гольфа. Предварительно участок освятили, «чтобы у мисс Трамп было классическое католическое погребение».