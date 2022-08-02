Дональд Трамп похоронил первую жену на территории своего гольф-клуба. Возможно, для ухода от налогов

Бывший президент США Дональд Трамп похоронил свою первую супругу Ивану на территории своего гольф-клуба. Из‑за этого его заподозрили в корыстном мотиве: якобы Трамп выбрал такое место для захоронения, чтобы не платить налоги, сообщил Insider.
Дело в том, что территории захоронений, согласно правилам штата Нью Джерси, освобождаются от всех налогов и сборов. При этом закон не уточняет, сколько именно должно быть человек на земле, чтобы она была признана кладбищенской.
О намерении Трампа превратить гольф-клуб в кладбище известно уже более десяти лет. Политик и бизнесмен сам хотел быть похороненым на его территории, а затем собирался организовать рядом элитное кладбище на 1000 могил.
Позднее планы экс-президенты изменились: Трамп задумал создать частное семейное кладбище из десяти участков. Наконец, он утвердил дополнительно план 284 участков для захоронения — по-прежнему на территории гольф-клуба.
После смерти Иваны Трамп бизнесмен, видимо, решил приступить к осуществлению своей задумки. Он похоронил бывшую жену недалеко от первой лунки на поле для гольфа. Предварительно участок освятили, «чтобы у мисс Трамп было классическое католическое погребение».
Впрочем, The Guardian отмечает, что место захоронения Иваны может и не быть связано с желанием Трампа сократить налоги, ведь от них освобождают лишь кладбища площадью меньше 10 акров. Площадь поместья же — свыше 500 акров.
Журналисты The Washington Post еще пять лет назад писали, что эта схема ухода от налогов невыгодна. К тому же Трамп уже оформил часть земель в качестве фермы, для этого он завел в гольф-клубе восемь коз. Это позволило политику получить налоговые послабления.