перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Минцифры исключило из списка аккредитованных ИТ-компаний 400 организаций 1:45
Дональд Трамп похоронил первую жену на территории своего гольф-клуба. Возможно, для ухода от налогов 1:23
Из соцсетей Евгения Савина
Бывшему футболисту Евгению Савину грозит уголовное дело за дискредитацию армии 0:31
«Талибан»* намерен запретить женщинам Афганистана поступать в университеты Вчера в 23:44
Петербурженка Дарья Корпуснова обвинила поэта Евгения Мякишева в сексуальном насилии Вчера в 22:54
В штате Нью-Йорк ввели режим чрезвычайной ситуации из‑за распространения оспы обезьян Вчера в 22:05
Фестиваль Fields отменили. Он должен был состояться на этой неделе в Петербурге Вчера в 21:06
Закон о запрете усыновления детей иностранцами, уход Lipton из России и другие новости дня
Вчера в 20:47 дайджест
«Добро пожаловать в Найт-Сити»: вышел первый трейлер аниме по игре Cyberpunk 2077 Вчера в 20:46
Бейонсе изменит текст песни после критики со стороны людей с ограниченными возможностями Вчера в 20:40
Умерла худрук хореографического ансамбля «Березка» Мира Кольцова Вчера в 20:05
Россия ввела санкции против 39 британцев Вчера в 19:46
Из соцсетей Muse
Muse выпустит NFT-версию альбома «Will of the People» Вчера в 18:54
Правительство Индонезии заблокировало Steam и Epic Games Store для 270 млн человек Вчера в 18:41
Пьяный мужчина устроил потоп в храме Христа Спасителя. Его арестовали за вандализм Вчера в 18:10
«Вот как выглядит революция»: вышел трейлер сериала «Андор» Вчера в 17:51
«Такие, как ты, наших солдат убивают»: в Петербурге пьяные избили темнокожего мужчину Вчера в 17:06
Waz Lght/Unsplash
Чаи Lipton, Brooke Bond и Saito перестанут производиться в России Вчера в 16:42
Умерла звезда сериала «Звездный путь» Нишелл Николс Вчера в 15:59
Объединенная киносеть отказалась от показа «кинопродукта». Акцию не согласовали с советом директоров Вчера в 15:53

Дональд Трамп похоронил первую жену на территории своего гольф-клуба. Возможно, для ухода от налогов

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:23

Бывший президент США Дональд Трамп похоронил свою первую супругу Ивану на территории своего гольф-клуба. Из‑за этого его заподозрили в корыстном мотиве: якобы Трамп выбрал такое место для захоронения, чтобы не платить налоги, сообщил Insider.

Дело в том, что территории захоронений, согласно правилам штата Нью Джерси, освобождаются от всех налогов и сборов. При этом закон не уточняет, сколько именно должно быть человек на земле, чтобы она была признана кладбищенской.

О намерении Трампа превратить гольф-клуб в кладбище известно уже более десяти лет. Политик и бизнесмен сам хотел быть похороненым на его территории, а затем собирался организовать рядом элитное кладбище на 1000 могил.

Позднее планы экс-президенты изменились: Трамп задумал создать частное семейное кладбище из десяти участков. Наконец, он утвердил дополнительно план 284 участков для захоронения — по-прежнему на территории гольф-клуба.

После смерти Иваны Трамп бизнесмен, видимо, решил приступить к осуществлению своей задумки. Он похоронил бывшую жену недалеко от первой лунки на поле для гольфа. Предварительно участок освятили, «чтобы у мисс Трамп было классическое католическое погребение».

Впрочем, The Guardian отмечает, что место захоронения Иваны может и не быть связано с желанием Трампа сократить налоги, ведь от них освобождают лишь кладбища площадью меньше 10 акров. Площадь поместья же — свыше 500 акров.

Журналисты The Washington Post еще пять лет назад писали, что эта схема ухода от налогов невыгодна. К тому же Трамп уже оформил часть земель в качестве фермы, для этого он завел в гольф-клубе восемь коз. Это позволило политику получить налоговые послабления.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
рок
«Nautilus Pompilius. 40 лет»: Вячеслав Бутусов
Заслуженный декадент отечественного рока
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
приключение
Нахимовцы
Братья-близнецы крадут орден из Нахимовского училища
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
комедия
Не звезди!
Французская комедия про неисправимого лгуна
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить