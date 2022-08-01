«Талибан»* намерен запретить женщинам Афганистана поступать в университеты

Члены террористической организации «Талибан»*, деятельность которой запрещена в России, собираются запретить афганским женщинам учиться в старших школах. Об этом сообщил The Guardian.

Эта мера фактически лишит афганок возможности поступать в высшие учебные заведения. Девушки попросту не будут иметь необходимых документов, а также академических знаний для обучения в университетах.

При этом талибы* утверждают, что запрет окажется временным. Представитель министерства высшего образования Маулави Ахмед Таки заявил, что власти поняли, что образование для женщин важно.

Он высказал надежду, что режиму удастся разработать политику и вскоре вновь открыть школы для девочек. Однако источник The Guardian утверждает, что талибы могут ограничить области, в которых женщины смогут получать образование.

Им предположительно разрешат поступать в вузы на специальности, связанные со сферами здравоохранения и образования. Однако и эта возможность пока находится под вопросом.

«Они хотят реструктурировать университеты, упорядочить обучение девочек на конкретных факультетах. Они спрашивают: почему девушки должны изучать инженерное дело? Они будут ограничены конкретными факультетами, медициной, образованием, шариатом. Я даже не верю, что талибы* будут настолько прогрессивны, чтобы позволить им быть врачами», — заявил источник издания.

В этом году в Афганистане выпускницам выдали аттестаты об окончании школы. Это позволяет им сдать при желании вступительные экзамены в университеты, когда они будут организованы. Когда это произойдет, пока неизвестно.

* «Талибан» — террористическая и экстремистская организация, ее деятельность в России запрещена.