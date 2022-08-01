В штате Нью-Йорк ввели режим чрезвычайной ситуации из‑за распространения оспы обезьян. Об этом сообщил губернатор штата Кэти Хочул на своей странице в твиттере.

Она заявила, что этот режим поможет властям реагировать более оперативно и предпринимать дополнительные шаги для вакцинации людей. «Более одного из четырех случаев оспы обезьян в этой стране приходится на Нью-Йорк», — напомнила Хочул.

Губернатор отметила, что болезнь представляет опасность для граждан из групп риска. Власти, как добавила Хочул, работают круглосуточно, чтобы получить больше вакцин и расширить возможности тестирования на оспу обезьян.

В данный момент, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в стране выявили 5189 случаев заражения. В штате Нью-Йорк зафиксированы 1345 заболевших.