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Фестиваль Fields отменили. Он должен был состояться на этой неделе в Петербурге

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:06

Организаторы музыкального фестиваля Fields объявили об отмене мероприятия, которое должно было состояться с 4 по 7 августа в Петербурге. Об изменении планов они сообщили в инстаграме*.

Команда проекта заявила, что «реализовывать мероприятия в задуманном формате в нынешних реалиях невозможно». «Но мы не ставим крест на своих активностях: ждем встречи на будущих полях», — добавили создатели фестиваля.

В телеграм-канале ИМИ сообщили, что очередной перенос фестиваля организаторам показался неуместным. Fields не состоялся в 2020 году, а затем был перенесен и в 2021 году.

«Мероприятие не состоится по ряду факторов, на которые мы не в силах повлиять: часть артистов приняла решение не прилетать в Россию, еще часть покинула ее пределы, культурные институции, с которыми мы вели работу, в нынешний момент взяли паузу в активностях. А про политический контекст и вовсе говорить не стоит», — пояснила команда Fields.

* Instagram — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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