Умерла худрук хореографического ансамбля «Березка» Мира Кольцова

Российский балетмейстер и художественный руководитель хореографического ансамбля «Березка» Мира Кольцова скончалась на 84-м году жизни. Об этом сообщил «Интерфакс».

Кольцова умерла после продолжительной болезни, пояснили в пресс-службе «Березки». Церемония прощания с худруком коллектива пройдет в Светлановском зале Дома музыки 3 августа. Миру Кольцову похоронят на Ваганьковском кладбище.

Мира Кольцова родилась 21 декабря 1938 года. Она окончила хореографическое училище при Большом театре, а позднее и театроведческий факультет ГИТИСа. В ансамбле «Березка» Кольцова работала с 1957 года.

В течение 20 лет она была ведущей солисткой коллектива, а в 1978 году стала первой помощницей основательницы «Березки» Надежды Надеждиной. После смерти последней в 1979 году Кольцова стала художественным руководителем.

С 2002 года Кольцова была профессором кафедры народного танца в Московском государственном университете культуры и искусств. В 1989 году она получила звание народной артистки СССР.