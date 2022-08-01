перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В штате Нью-Йорк ввели режим чрезвычайной ситуации из‑за распространения оспы обезьян 22:05
Фестиваль Fields отменили. Он должен был состояться на этой неделе в Петербурге 21:06
Закон о запрете усыновления детей иностранцами, уход Lipton из России и другие новости дня
20:47 дайджест
«Добро пожаловать в Найт-Сити»: вышел первый трейлер аниме по игре Cyberpunk 2077 20:46
Бейонсе изменит текст песни после критики со стороны людей с ограниченными возможностями 20:40
Умерла худрук хореографического ансамбля «Березка» Мира Кольцова 20:05
Россия ввела санкции против 39 британцев 19:46
Из соцсетей Muse
Muse выпустит NFT-версию альбома «Will of the People» 18:54
Правительство Индонезии заблокировало Steam и Epic Games Store для 270 млн человек 18:41
Пьяный мужчина устроил потоп в храме Христа Спасителя. Его арестовали за вандализм 18:10
«Вот как выглядит революция»: вышел трейлер сериала «Андор» 17:51
«Такие, как ты, наших солдат убивают»: в Петербурге пьяные избили темнокожего мужчину 17:06
Waz Lght/Unsplash
Чаи Lipton, Brooke Bond и Saito перестанут производиться в России 16:42
Умерла звезда сериала «Звездный путь» Нишелл Николс 15:59
Объединенная киносеть отказалась от показа «кинопродукта». Акцию не согласовали с советом директоров Обновлено в 15:53
Суд продлил принудительное лечение шамана Александра Габышева 14:52
В России собираются ликвидировать Фонд развития моногородов осенью 14:31
«Renaissance» Бейонсе поставил рекорд по прослушиваниям в Spotify 13:50
Вице-премьер Хуснуллин назвал трудовой рынок КНДР «очень интересным» 13:37
«Все везде и сразу» стал первым фильмом А24 со сборами в 100 млн долларов 13:04

Умерла худрук хореографического ансамбля «Березка» Мира Кольцова

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:05

Российский балетмейстер и художественный руководитель хореографического ансамбля «Березка» Мира Кольцова скончалась на 84-м году жизни. Об этом сообщил «Интерфакс».

Кольцова умерла после продолжительной болезни, пояснили в пресс-службе «Березки». Церемония прощания с худруком коллектива пройдет в Светлановском зале Дома музыки 3 августа. Миру Кольцову похоронят на Ваганьковском кладбище.

Мира Кольцова родилась 21 декабря 1938 года. Она окончила хореографическое училище при Большом театре, а позднее и театроведческий факультет ГИТИСа. В ансамбле «Березка» Кольцова работала с 1957 года.

В течение 20 лет она была ведущей солисткой коллектива, а в 1978 году стала первой помощницей основательницы «Березки» Надежды Надеждиной. После смерти последней в 1979 году Кольцова стала художественным руководителем.

С 2002 года Кольцова была профессором кафедры народного танца в Московском государственном университете культуры и искусств. В 1989 году она получила звание народной артистки СССР.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
рок
«Nautilus Pompilius. 40 лет»: Вячеслав Бутусов
Заслуженный декадент отечественного рока
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
триллер
Клаустрофобы. Долина дьявола
Голодные игры на кукурузном поле
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
мультфильм
Забытое чудо
Школьники случайно попадают во времена татаро-монгольского ига
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Надежда Надеждина
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить