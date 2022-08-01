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Muse выпустит NFT-версию альбома «Will of the People»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:54

Британская рок-группа Muse выпустит NFT-версию своего нового, девятого альбома «Will of the People», который выйдет 26 августа. Об этом сообщил NME.

NFT-версию пластинки можно будет приобрести за 20 фунтов стерлингов (около 1500 рублей). Всего музыканты продадут тысячу копий. Они станут доступны для покупки в день релиза на платформе Serenade.

Покупатели получат скачиваемую версию альбома, дополненную альтернативной обложкой в формате FLAC с цифровой подписью Muse. Имена владельцев NFT-лотов будут опубликованы в специальном перечне.

NFT-альбом сможет попасть в чарты в Великобритании. Ранее такие релизы не включались, но компания Official Charts Company решила добавить развивающийся формат.

«Так же как и винил, 8 Track, компакт-кассеты, CD и даже мини-диски, DCC и DAT были приняты в наших чартах, мы будем приветствовать NFT — и будем рады, когда первый альбом, выпущенный в виде NFT, внесет свой вклад», — сказали в Official Charts.

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