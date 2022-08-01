«Такие, как ты, наших солдат убивают»: в Петербурге пьяные избили темнокожего мужчину

Вечером 31 июля в Петербурге на 1-й Советской улице трое пьяных напали на темнокожего мужчину. Об этом пишет «Мегаполис».

По словам свидетельницы, перед нападением доносились выкрики: «Ты американец, и такие, как ты, наших солдат убивают». Она отметила, что, судя по ответным возгласам темнокожего, он приехал из Африки.

Очевидица заявила, что один из нападавших ударил мужчину по лицу. На опубликованной фотографии пострадавший лежит на брусчатке, а у его головы — лужа крови. Прохожие вызвали скорую помощь.

Источник в правоохранительных органах сказал, что 43-летний пациент Сэм Беллаз поступил в Мариинскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и вывихом правого плеча.

«Фонтанка» пишет, что пострадавший был нетрезв, а после оказания медицинской помощи незаметно покинул больницу. Откуда он приехал и где проживает в Петербурге, Беллаз не сообщил.

По данным «Фонтанки», нападавших было двое. Двух подозреваемых задержали в том же месте, где происходило избиение, и доставили в отдел полиции для проверки. Ими оказались 36-летний петербуржец и 31-летний житель Липецка. Оба — ранее судимые и безработные, уточняет издание.