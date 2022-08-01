перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Из соцсетей Muse
Muse выпустит NFT-версию альбома «Will of the People» 18:54
Правительство Индонезии заблокировало Steam и Epic Games Store для 270 млн человек 18:41
Пьяный мужчина устроил потоп в храме Христа Спасителя. Его арестовали за вандализм 18:10
«Вот как выглядит революция»: вышел трейлер сериала «Андор» 17:51
«Такие, как ты, наших солдат убивают»: в Петербурге пьяные избили темнокожего мужчину 17:06
Waz Lght/Unsplash
Чаи Lipton, Brooke Bond и Saito перестанут производиться в России 16:42
Умерла звезда сериала «Звездный путь» Нишель Николс 15:59
Объединенная киносеть отказалась от показа «кинопродукта». Акцию не согласовали с советом директоров Обновлено в 15:53
Суд продлил принудительное лечение шамана Александра Габышева 14:52
В России собираются ликвидировать Фонд развития моногородов осенью 14:31
«Renaissance» Бейонсе поставил рекорд по прослушиваниям в Spotify 13:50
Вице-премьер Хуснуллин назвал трудовой рынок КНДР «очень интересным» 13:37
«Все везде и сразу» стал первым фильмом А24 со сборами в 100 млн долларов 13:04
Центробанк продлил ограничение на снятие иностранной валюты еще на полгода 12:54
Первое судно с зерновыми вышло из порта Одессы в рамках «продуктовой сделки» 11:18
Adam Wilson/Unsplash
Импорт крепких напитков в Россию сократился на треть 10:07
Косово отложит на 30 дней запрет на сербские документы, когда сербы разберут баррикады 9:04
Президент Сербии: армия Косова намерена начать операцию на севере частично признанной республики Вчера в 21:05
Жертвами наводнения в американском штате Кентукки стали 26 человек Вчера в 20:27
Анатолий Чубайс попал в реанимацию с синдромом Гийена-Барре Вчера в 19:24

«Такие, как ты, наших солдат убивают»: в Петербурге пьяные избили темнокожего мужчину

Семён Гудошников
Сегодня в 17:06

Вечером 31 июля в Петербурге на 1-й Советской улице трое пьяных напали на темнокожего мужчину. Об этом пишет «Мегаполис».

По словам свидетельницы, перед нападением доносились выкрики: «Ты американец, и такие, как ты, наших солдат убивают». Она отметила, что, судя по ответным возгласам темнокожего, он приехал из Африки.

Очевидица заявила, что один из нападавших ударил мужчину по лицу. На опубликованной фотографии пострадавший лежит на брусчатке, а у его головы — лужа крови. Прохожие вызвали скорую помощь.

Источник в правоохранительных органах сказал, что 43-летний пациент Сэм Беллаз поступил в Мариинскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и вывихом правого плеча.

«Фонтанка» пишет, что пострадавший был нетрезв, а после оказания медицинской помощи незаметно покинул больницу. Откуда он приехал и где проживает в Петербурге, Беллаз не сообщил.

По данным «Фонтанки», нападавших было двое. Двух подозреваемых задержали в том же месте, где происходило избиение, и доставили в отдел полиции для проверки. Ими оказались 36-летний петербуржец и 31-летний житель Липецка. Оба — ранее судимые и безработные, уточняет издание.

События недели на afisha.ru
приключение
Нахимовцы
Братья-близнецы крадут орден из Нахимовского училища
рок
«Nautilus Pompilius. 40 лет»: Вячеслав Бутусов
Заслуженный декадент отечественного рока
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
триллер
Клаустрофобы. Долина дьявола
Голодные игры на кукурузном поле
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
комедия
Не звезди!
Французская комедия про неисправимого лгуна
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить