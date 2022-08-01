Суд продлил принудительное лечение шамана Александра Габышева

Уссурийский районный суд Приморского края продлил принудительное лечение якутского шамана Александра Габышева в психиатрической больнице. Об этом рассказал его адвокат Алексей Прянишников в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в постановлениях судов сроки о продлении лечения не устанавливаются. «По закону освидетельствование, а соответственно, и суд о продлении — раз в полгода», — сказал адвокат.

По словам Прянишникова, 12 июля врачебная комиссия Приморской краевой психбольницы приняла решение перевести Габышева в стационар общего типа и обратилась по этому поводу в суд.

Однако 27 июля комиссия той же больницы, но уже в другом составе, пришла к выводу об ухудшении состояния шамана и о необходимости оставить его в стационаре специализированного типа.

«О внезапно появившемся новом заключении сам Александр Габышев не знал, мы тоже. Разумеется, мы ходатайствовали о проведении судебной психиатрической экспертизы. Внезапно наше ходатайство поддержали представители больницы. Но судья его отклонил», — заявил адвокат.

Весной 2019 года Габышев отправился в пеший поход длиной 8000 километров из Якутии в Москву, чтобы «восстановить народовластие». Он планировал дойти до Москвы за два года. Свое решение шаман объяснял так: «Мне Бог сказал, что Путин не человек, а демон, и я должен его изгнать. Вот я и иду, чтобы изгнать».

Однако поход завершить не удалось. Осенью 2019 года на шамана было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. Его несколько раз задерживали, и в результате он окончательно прервал свой «поход».

12 мая 2020 года его признали невменяемым и принудительно поместили в Якутский психоневрологический диспансер. Там он находился до 22 июля того же года.

В 2021 году Габышев вновь анонсировал пеший поход на Москву. Шаман собирался выехать из Якутска верхом на коне в марте. Однако через несколько недель после объявления шамана задержали и отправили в психоневрологический интернат.

26 июля городской суд Якутска назначил принудительное лечение Габышеву. Его направили в организацию специализированного типа с интенсивным наблюдением. «Это особые условия — решетки где только возможно. В такой режим отправляют убийц, насильников — тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления», — заявлял его адвокат Прянишников.