Вице-премьер Хуснуллин назвал трудовой рынок КНДР «очень интересным»

Вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью РБК назвал трудовой рынок КНДР «очень интересным». По его словам, северокорейские рабочие производительнее российских.

Чиновник привел в пример корейских плиточников, которые работают в 2,5 раза быстрее российских, а потому один такой сотрудник может заменить двух — двух с половиной плиточников, которые работают сейчас. Вице-премьер охарактеризовал северокорейцев как хороших работников, но очень закрытых.

Хуснуллин отметил, что Россия в вопросе привлечения трудовых ресурсов всегда ориентировалась на страны СНГ. В пандемию коронавируса часть мигрантов уехала из страны в ОАЭ, Турцию и Европу. Эти потери не удалось полностью восстановить, добавил вице-премьер.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин поручил Министерству иностранных дел республики установить дипотношения с КНДР, в том числе для привлечения рабочих. Северная Корея, наряду с Россией и Сирией, признала независимость ДНР.

В 2017 году ООН приняла резолюцию, согласно которой все страны — члены организации должны депортировать работающих у них граждан КНДР на родину и не нанимать их на работу в дальнейшем. Это связано с тем, что по законам Северной Кореи ее граждане обязаны отчислять до 70% зарплаты государству. В дальнейшем эти средства идут на программы по созданию ядерного оружия и баллистических ракет, считают в ООН.