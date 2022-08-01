Импорт крепких напитков в Россию сократился на треть

По итогам первой половины 2022 года импорт крепких алкогольных напитков в Россию сократился на 34% — до 32,65 млн литров год к году. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные, предоставленные участниками рынка.

Сильнее всего снизился импорт виски — на 48,4%. Ввоз водки сократился на 41,7%, ликеров — на 36,6%, текилы, настоек и фруктовых дистиллятов — на 34,5%, джина — на 26,6%, коньяка и бренди — на 11,3%, рома — на 1,8%.

В Алкогольной сибирской группе считают, что из‑за санкций и отказа от поставок компаний из Шотландии и Ирландии из страны может уйти около 70% импортного виски. Глава информационного центра WineRetail Александр Ставцев объясняет менее выраженное снижение импорта коньяка большой долей поставщиков из Армении.

Он добавляет, что импортеры могут активизировать закупки рома, многие бренды которого из Латинской Америки в России представлены слабо. Сильное сокращение ассортимента виски может быть компенсировано в том числе местным производством, считает Ставцев.

В марте участники рынка предсказывали снижение ввоза алкоголя в Россию на 20-40% из‑за российской военной операции на Украине. США в рамках санкций запретили поставки всего спиртного в страну, Евросоюз ввел ограничения лишь на алкоголь дороже 300 евро за единицу товара. Многие международные компании, такие как Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), Diageo (Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys) и Bacardi (Dewar’s, William Lawson’s), приостановили продажи или объявили об уходе из России.