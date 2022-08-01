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Косово отложит на 30 дней запрет на сербские документы, когда сербы разберут баррикады

Семён Гудошников
Сегодня в 9:04

Власти частично признанной республики Косово отложат до 1 сентября введение положения о переоформлении сербских автомобильных номеров и получении удостоверений личности для въезда. Об этом сообщает «Коммерсант».

Правительство Косово отмечает, что отсрочка вступит в силу после того, как сербские протестующие уберут баррикады на дорогах. Косовские власти осудили перекрытие дорог и стрельбу на севере республики, обвинив Сербию в эскалации.

Отложить на 30 дней запрет на сербские документы просил американский посол в столице Косово Приштине Джеффри Ховеньер. Правительство частично признанной республики поблагодарило его за вклад в решение проблемы.

Президент Сербии Александр Вучич выразил надежду на деэсклацию напряженности. По его мнению, это позволит найти компромиссное решение по спорному вопросу. Он обвиняет в создании напряженности власти Приштины.

Правительство Косово обязало с 1 августа сербов, проживающих на севере частично-признанной республики, заменить автомобильные номера и личные документы на местные. Предполагалось, что их документы, выданные в Сербии, действовать перестанут. Кроме того, при въезде на территорию республики планировалось выдавать временные документы, которые должны были заменять сербские. Косово назвало это симметричным ответом на то, что Сербия не признает документы, выданные в Косово.

Вечером 31 июля сербское население Косово стало строить на севере частично признанной республики баррикады. В этом районе были слышны звуки выстрелов и взрывы. По данным СМИ, армия Сербии была приведена в состояние повышенной готовности.

Парламент Косова объявил в одностороннем порядке о независимости от Сербии в феврале 2008 года. В 2010 году законность решения косовских властей признал Международный суд ООН. В данный момент независимость Косово признают 98 из 193 государств-членов ООН. Согласно конституции Сербии, территория Косово входит в состав Республики Сербия как Автономный край Косово и Метохия.

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