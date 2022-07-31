Президент Сербии заявил, что армия Косова намерена атаковать север страны в полночь

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что армия Косова намерена атаковать север страны в полночь 1 августа. После этого жители северных районов Косова начали строить баррикады, сообщило Novosti.rs.

Баррикады заметили в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан. Там вечером 31 июля заработали сигналы воздушной тревоги.

По информации издания, «перед новой базой пограничной полиции самопровозглашенного Косово недалеко от административного пункта „Ярине“ распределены множество бойцов подразделения быстрого реагирования с автоматическим оружием, в касках и бронежилетах».