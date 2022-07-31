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Президент Сербии заявил, что армия Косова намерена атаковать север страны в полночь

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:05

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что армия Косова намерена атаковать север страны в полночь 1 августа. После этого жители северных районов Косова начали строить баррикады, сообщило Novosti.rs.

Баррикады заметили в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан. Там вечером 31 июля заработали сигналы воздушной тревоги.

По информации издания, «перед новой базой пограничной полиции самопровозглашенного Косово недалеко от административного пункта „Ярине“ распределены множество бойцов подразделения быстрого реагирования с автоматическим оружием, в касках и бронежилетах».

В южной части города также расположились около 200 косовских албанцев. Они собрались у моста, ведущего на северную сторону.

По словам Вучича, ночью 1 августа полиция Косово перекроет въезд гражданам с сербскими документами и начнет военную операцию. Он призвал власти самопровозглашенного государства соблюдать мир.

Также президент Сербии анонсировал свое обращение к нации. Минобороны страны при этом заявило, что не имеет отношения к напряженности в Косово.

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