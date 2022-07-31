В Новой Москве построят музей ретроавтомобилей. Об этом рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что музей откроется в спортивно-событийном кластере «Прокшино» в Троицком и Новомосковском административном округе (ТиНАО). Кроме экспозиции транспорта, там будут горнолыжные склоны, бассейны и хоккейная арена.