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В Новой Москве построят музей ретроавтомобилей

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:52

В Новой Москве построят музей ретроавтомобилей. Об этом рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что музей откроется в спортивно-событийном кластере «Прокшино» в Троицком и Новомосковском административном округе (ТиНАО). Кроме экспозиции транспорта, там будут горнолыжные склоны, бассейны и хоккейная арена.

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«Уже готов проект музейного здания, скоро начнется строительство. По задумке авторов, его архитектура отражает основную идею будущего выставочного пространства. Окна похожи на воздухозаборники гоночного болида, фасады стилизованы под решётку радиатора», — рассказал Собянин.

Мэр добавил, что посетители музея смогут не только полюбоваться на исторические автомобили, но и получат возможность прокатиться на них. В музее оборудуют зону тест-драйва. Экспонаты также будут участвовать в автопробегах и ралли.

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