В Новой Москве построят музей ретроавтомобилей. Об этом рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что музей откроется в спортивно-событийном кластере «Прокшино» в Троицком и Новомосковском административном округе (ТиНАО). Кроме экспозиции транспорта, там будут горнолыжные склоны, бассейны и хоккейная арена.
«Уже готов проект музейного здания, скоро начнется строительство. По задумке авторов, его архитектура отражает основную идею будущего выставочного пространства. Окна похожи на воздухозаборники гоночного болида, фасады стилизованы под решётку радиатора», — рассказал Собянин.
Мэр добавил, что посетители музея смогут не только полюбоваться на исторические автомобили, но и получат возможность прокатиться на них. В музее оборудуют зону тест-драйва. Экспонаты также будут участвовать в автопробегах и ралли.