Боец Александр Емельяненко анонсировал заявление по поводу возможного завершения карьеры

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал в своем телеграм-канале, что 1 августа сделает заявление по поводу возможного завершения спортивной карьеры.

«В интернете появилась информация, что я завершаю карьеру. Завтра на своем YouTube-канале я расскажу вам все об этом подробно», — сказал он.

Ранее «Интерфакс» сообщил о завершении карьеры бойца из‑за проблем со здоровьем, вызванными старыми травмами. По данным агентства, спортсмен также хочет отказаться от публичности и заняться своим здоровьем.

Александр является младшим братом бойца Федора Емельяненко. Он выступал под эгидой различных промоутерских организаций, включая Pride, M-1 Global, RCC и ACA. В 2015 Александр был осужден на 4,5 года за изнасилование домработницы, а в 2016 году — условно-досрочно освобожден.