перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Никеричев Андрей/Агентство «Москва»
Боец Александр Емельяненко анонсировал заявление по поводу возможного завершения карьеры 15:44
Власти Испании использовали фото женщин без их ведома. Одной из них «добавили» ногу вместо протеза 15:35
TikTok запустил в приложении мини-игры — пока в тестовом режиме 14:34
В конце года на экраны выйдет фильм «Броненосец» о противостоянии Эйзенштейна и Мейерхольда 13:50
Главу Пенсионного фонда Кигима уволили с должности. Врио назначили зампреда правления Чиркова 13:32
Группа Måneskin выпустила кавер на песню Элвиса Пресли «If I Can Dream» 13:07
Pavel Starikov/Flickr
В Приморье 43 ребенка госпитализировали после отравления в детском лагере 12:49
Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота. Празднование Дня ВМФ в Севастополе отменили 12:24
Саакашвили решил уйти из грузинской политики 12:07
Россия пригласила ООН и Красный крест расследовать удар по СИЗО в Еленовке 10:40
Латвия призвала ЕС ввести запрет на выдачу туристических виз для россиян 10:07
Cameron Webb/Unsplash
На Кубе зафиксировали рост заболевших лихорадкой денге 8:52
Тимати приобрел все активы Starbucks в России Вчера в 20:49
«Ведомости»: OBI продала российский бизнес за 1 евро Вчера в 20:10
Суд арестовал учредителя сгоревшего в Москве хостела Вчера в 18:34
Минобороны опубликовало списки погибших при обстреле СИЗО в ДНР Вчера в 18:09
Рост распространения ковида в России, новый клип Foals и другие новости дня
Вчера в 17:34 дайджест
В Нью-Йорке объявили чрезвычайное положение из‑за оспы обезьян Вчера в 17:25
Папа римский Франциск допустил возможность ухода на покой из‑за состояния здоровья Вчера в 16:56
Павел Табаков и Андрей Мерзликин в трейлере «Ночного режима» Вчера в 16:17

Власти Испании использовали фото женщин без их ведома. Одной из них «добавили» ногу вместо протеза

Юлия Онодэра
Сегодня в 15:35

Две модели пожаловались, что власти Испании без разрешения использовали их фото для бодипозитивной кампании, призывающей не стесняться своих тел на пляжах. Одна из девушек рассказала, что ее снимок отретушировали: на постере ей «дорисовали» ногу вместо протеза. Об этом сообщил Independent.

Первой на действия испанского министерства равенства указала британская модель Нйоми Николас-Уильямс. «Хорошая идея, но плохое исполнение!» — прокомментировала кампанию «Все тела — пляжные» девушка. Следом за этим свое возмущение высказала другая модель — британка Сиан Грин-Лорд.

Грин-Лорд известна как модель и инфлюенсер, пережившая ампутацию ноги. В своем блоге девушка выкладывает фотографии с протезом, в том числе сделанные в ходе коммерческих съемок. Один из ее снимков использовали власти Испании.

В министерстве выбрали изображение Грин-Лорд на пляже и отредактировали его. Вместо протеза на снимке «появилась» настоящая нога. Такая ретушь вызвала ярость у модели.

«Я не знаю, как выразить степень гнева, который я испытываю прямо сейчас. Одно дело использовать мое изображение без моего разрешения. И совсем другое дело — редактировать мое тело», — заявила Грин-Лорд.

Девушка рассказала, что постер кампании испанских властей ей прислали друзья. «Я буквально не знаю, что сказать, ведь это более чем неправильно», — сказала она.

Ранее инициатор кампании «Все тела — пляжные» Испанский институт женщин заявлял, что инициатива задумывалась как ответ на «фэтфобию, ненависть и вопросы относительно ненормативных тел». Слоганом кампании стала фраза «Лето и наше тоже».

События недели на afisha.ru
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
рок
«Nautilus Pompilius. 40 лет»: Вячеслав Бутусов
Заслуженный декадент отечественного рока
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
приключение
Нахимовцы
Братья-близнецы крадут орден из Нахимовского училища
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
комедия
Не звезди!
Французская комедия про неисправимого лгуна
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить