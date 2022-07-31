Власти Испании использовали фото женщин без их ведома. Одной из них «добавили» ногу вместо протеза

Первой на действия испанского министерства равенства указала британская модель Нйоми Николас-Уильямс. «Хорошая идея, но плохое исполнение!» — прокомментировала кампанию «Все тела — пляжные» девушка. Следом за этим свое возмущение высказала другая модель — британка Сиан Грин-Лорд.

Две модели пожаловались, что власти Испании без разрешения использовали их фото для бодипозитивной кампании, призывающей не стесняться своих тел на пляжах. Одна из девушек рассказала, что ее снимок отретушировали: на постере ей «дорисовали» ногу вместо протеза. Об этом сообщил Independent.

Грин-Лорд известна как модель и инфлюенсер, пережившая ампутацию ноги. В своем блоге девушка выкладывает фотографии с протезом, в том числе сделанные в ходе коммерческих съемок. Один из ее снимков использовали власти Испании.

В министерстве выбрали изображение Грин-Лорд на пляже и отредактировали его. Вместо протеза на снимке «появилась» настоящая нога. Такая ретушь вызвала ярость у модели.

«Я не знаю, как выразить степень гнева, который я испытываю прямо сейчас. Одно дело использовать мое изображение без моего разрешения. И совсем другое дело — редактировать мое тело», — заявила Грин-Лорд.

Девушка рассказала, что постер кампании испанских властей ей прислали друзья. «Я буквально не знаю, что сказать, ведь это более чем неправильно», — сказала она.

Ранее инициатор кампании «Все тела — пляжные» Испанский институт женщин заявлял, что инициатива задумывалась как ответ на «фэтфобию, ненависть и вопросы относительно ненормативных тел». Слоганом кампании стала фраза «Лето и наше тоже».