Путин утвердил Корабельный устав и Морскую доктрину

Президент Владимир Путин утвердил Корабельный устав Военно-Морского Флота и Морскую доктрину Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин подписал указы в здании Государственного музея истории Петербурга в Петропавловской крепости. Документы уже вступили в законную силу.

Указ «Об утверждении Корабельного устава Военно-морского флота» внес изменения в уставы внутренней службы ВС, а также гарнизонной и караульной служб, утвержденные от 10 ноября 2007-го.

Морская доктрина утверждена «в целях обеспечения реализации национальной морской политики РФ». В своем указе президент постановил признать утратившей силу Морскую доктрину, которая была принята 17 июня 2015 года.

Во время выступления на Главном военном-морском параде Путин подчеркнул, что в новой доктрине Россия обозначила, что будет обеспечивать задачи безопасности.

«Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России — и экономических, и жизненно важных, стратегических. Прежде всего это наши арктические акватории, воды Чeрного, Охотского и Берингова морей, балтийские и курильские проливы. Их защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами», — сказал он.

Президент также заявил, что в ближайшие месяцы в ВС России будет осуществлена поставка гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон». По его словам, первое оружие будет поставлено на фрегат Северного флота «Адмирал Горшков». Место базирования корабля будет выбрано позже с учетом национальных интересов безопасности страны.