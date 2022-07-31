Группа Måneskin выпустила кавер на песню Элвиса Пресли «If I Can Dream»

Клип выполнен в ретро-стилистике. В нем использованы кадры из фильма База Лурмана, в котором короля рок-н-ролла сыграл Остин Батлер. Кавер Måneskin стал саундтреком картины.

Итальянская группа Måneskin, победившая на Евровидении-2021, выпустила кавер на песню Элвиса Пресли «It I Can Dream» и клип на него. Видео появилось на ютьюб-канале коллектива.

«У База Лурмана была действительно крутая, суперумная идея. Легко было бы дать нам быструю рок-песню. Но Баз понял, что мы можем показать милую сторону Элвиса. Я думаю, мы отлично поработали!» — рассказал солист группы Дамиано Давид.

Видео к каверу было снято в поместье Элвиса Пресли «Грейсленд». В клипе можно увидеть участников Måneskin, бродящих по большому дому, который легендарный музыкант приобрел для своей семьи в 1957 году.

Трек «If I Can Dream» был выпущен Элвисом Пресли в 1968 году. В тексте певец цитирует речи политического деятеля Мартина Лютера Кинга.

Фильм База Лурмана «Элвис» вышел на экраны 24 июня. Он рассказывает об отношениях музыканта с его менеджером и будущей супругой — Присциллой. Трейлер картины опубликован здесь.