Рост распространения ковида в России, новый клип Foals и другие новости дня

В России до 1,62 вырос коэффициент распространения COVID-19, показывающий, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Выше всего показатель в Красноярском крае — 2,6.

Российские власти ввели ответные санкции против 32 граждан Новой Зеландии, среди которых политики, высокопоставленные армейские руководители, а также журналисты и публицисты. Им бессрочно запрещен въезд в страну.

С 5 сентября в школах начнут проводить классные часы о ценностях общества под названием «Разговоры о важном». Формат проведения будет определяться в зависимости от возраста учеников.

В США открыли статуи в честь Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана из сериала «Во все тяжкие». Они появились в Альбукерке — именно там разворачивается сюжет ленты и ее приквела «Лучше звоните Солу».

Foals выпустили клип на заглавную песню с альбома «Life Is Yours». В нем музыканты исполняют трек в студии в свете стробоскопа — в таком же духе был снят неофициальный клип на трек «2am».

Альт-поп-звезда King Princess выпустила второй альбом «Hold on Baby». На пластинке представлено 12 треков — в них наметился уход от ретрозвука в сторону электроники.

Джонни Депп появился в трейлере онлайн-игры Sea of Dawn. Он предстал в образе эксцентричного слепого искателя приключений.

FX опубликовал трейлер мультсериала «Демоненок» от соавтора «Рики и Морти» Дэна Хармона. В ролике 13-летняя Крисси узнает, что ее отец — Сатана, а она — Антихрист.

Мартин Скорсезе планирует экранизировать книгу Дэвида Гранна «Вейджер: История о кораблекрушении, мятеже и убийстве» о загадочных событиях XVIII века. Главную роль в фильме сыграет Леонардо Ди Каприо.

Мэттью МакКонахи сыграет тренера первой женской сборной США по футболу. Новый фильм с участием актера будет называться «Dallas Sting». Режиссером картины выступит Кари Скогланд.