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В Нью-Йорке объявили чрезвычайное положение из‑за оспы обезьян

Денис Ламехов
Сегодня в 17:25

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул ввела в регионе режим чрезвычайного положения из‑за распространения оспы обезьян. Об этом сообщает ABC News.

Это решние «позволит реагировать [на вспышку заболевания] более оперативно и даст работникам сферы здравоохранения возможность предпринимать дополнительные шаги, направленные на вакцинацию большего числа жителей штата», заявила губернатор.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в Нью-Йорке выявлено 1345 случаев заболевания оспой обезьян — на штат, которым руководит Хокул, приходится почти каждый четвертый случай заражения оспой обезьян в США

23 июля глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение. К этому моменту было зарегистрировано более 16 тыс. заражений в 75 странах и пять смертей.

В тот же день Роспотребнадзор заявил об отсутствии новых случаев оспы обезьян в России. Единственное на данный момент заражение выявили в стране 12 июля.

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