Папа римский Франциск допустил возможность ухода на покой из‑за состояния здоровья

Папа римский Франциск допустил возможность ухода со своего поста из‑за проблем со здоровьем. Его слова передает Reuters.

«Я не думаю, что смогу продолжать совершать поездки в прежнем ритме. <…> В моем возрасте и с имеющимся ограничением (у папы проблемы с коленным суставом, он часто передвигается в коляске) мне нужно поберечь силы, чтобы сохранять возможность служить церкви, либо принять решение отойти от дел», — сказал он.

Папа Франциск добавил: «Но я постараюсь продолжить свои поездки, чтобы быть ближе к людям».

4 июля он сообщил Reuters, что не планирует уходить в отставку, но рассматривает возможность проследовать по стопам папа римского Бенедикта — он отрекся от престола в феврале 2013-го. Это был первый подобный шаг за прошедшие 600 лет.

«Скажу со всей честностью, никакой катастрофы не произойдет. Смена пап возможна, с этим нет проблем <…> Дверь открыта, это один из нормальных вариантов», — добавил он.

Папа римский рассказал, что не намерен делать операцию на колене, хотя врачи предлагали ему такую опцию. «Анестезия — это не игрушка, поэтому я думаю, что операция мне не подходит», сказал он. В 2021 году после операции на кишечнике у Франциска возникли осложнения, связанные с анестезией.