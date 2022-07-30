Павел Табаков и Андрей Мерзликин в трейлере «Ночного режима»

В сети появился трейлер мистического триллера «Ночной режим» о побеге из тюрьмы с помощью сновидений. Премьера фильма запланирована на 18 августа 2022 года.

Картина рассказывает о модном фотографе Романе Белове, осужденном на пожизненное за убийство четырех человек. Он уверен в своей невиновности, но не может вспомнить, что на самом деле случилось в ту роковую ночь.

В тюрьме к нему во снах является таинственный мужчина, называющий себя Учителем, и предлагает помощь в поиске настоящего убийцы.