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Павел Табаков и Андрей Мерзликин в трейлере «Ночного режима»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:17

В сети появился трейлер мистического триллера «Ночной режим» о побеге из тюрьмы с помощью сновидений. Премьера фильма запланирована на 18 августа 2022 года.

Картина рассказывает о модном фотографе Романе Белове, осужденном на пожизненное за убийство четырех человек. Он уверен в своей невиновности, но не может вспомнить, что на самом деле случилось в ту роковую ночь.

В тюрьме к нему во снах является таинственный мужчина, называющий себя Учителем, и предлагает помощь в поиске настоящего убийцы.

Главные роли в фильме исполнили Андрей Мерзликин и Павел Табаков. В проекте также снялись Екатерина Шумакова, Олег Алмазов, Андрей Карако, Андрей Душечкин, Игорь Сигов, Андрей Олефиренко, Алексей Труфанов, Антон Макуха и другие.

В качестве режиссера выступил Андрей Либенсон («Чужой район-3»), а продюсеров — Игорь Мишин («Полицейский с Рублевки»), Максим Филатов («Сахаров. Две жизни»).

«„Ночной режим“ — захватывающий триллер, в котором Карлос Кастанеда встречается с брутальной реальностью российских тюрем. Происходящее в сериале метафорично: пережить все тяготы происходящего и справиться с грузом несправедливости герой может только в другой реальности, реальности сновидений», — отметила креативный продюсер Наталья Исакова.

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