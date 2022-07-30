В августе жителям Харьковской области начнут выдавать российские паспорта

В августе жители Харьковской области получат первые российские паспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артема Турова.

«В Запорожской и Херсонской областях началось оформление паспортов в упрощенном порядке. Они чуть раньше попали в этот указ президента, сейчас уже изменения были внесены и касательно Харьковской области, да и всей территории Украины. В августе люди уже смогут получить российское гражданство», — сказал он.

По словам Турова, на получение российского паспорта спрос у населения есть. «Мне кажется, сейчас все прекрасно понимают, что Россия здесь навсегда, особенно после решений, которые были приняты на федеральном уровне об упрощенной выдаче паспортов на территории всей бывшей Украины», — добавил он.

В настоящее время под контролем ВС РФ и ЛНР находится часть Харьковской области с районными администрациями в Волчанске, Изюме, Купянске и поселке Казачья Лопань, подчиненными военно-гражданской администрации области.