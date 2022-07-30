Purity Ring выложили три трека к десятилетию дебютной пластинки «Shrines»

Канадский экспериментальный электронный проект Purity Ring выпустил альбом «Shrines X» — дополненную версию своей дебютной пластинки «Shrines», вышедшей в 2012 году. Его можно послушать здесь.
В треклист вошли три новые песни: «Inovein», «Firmament» и первоначальная версия открывающего «Shrines» трека под названием «Crawlersout» — с другим набором инструментов и отличающимся от финального варианта ритмическим рисунком.
В 2010-х «Афиша-Волна» так описывала содержание дебютной пластинки Purity Ring и ранее творчество группы: «[Синглы с „Shrines“] „Ungirthed“ и „Lofticries“ захватили внимание блогов необычными вокальными партиями и узнаваемыми мелодиями. Корин Роддик и Меган Джеймс, которым тогда было чуть больше двадцати лет, пропустили через призрачный фильтр, кажется, всю возможную музыку, которая им нравилась. Их первый альбом не скрывал восторга от трэпа, дрим-попа, R’n’B девяностых и интимности современного хип-хопа».
Всего коллектив выпустил три альбома. Помимо «Shrines» это «Another Eternity» (2015) и «Womb» (2020). Дебютная запись остается самой известной в каталоге группы.