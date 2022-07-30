Purity Ring выложили три трека к десятилетию дебютной пластинки «Shrines»

Канадский экспериментальный электронный проект Purity Ring выпустил альбом «Shrines X» — дополненную версию своей дебютной пластинки «Shrines», вышедшей в 2012 году. Его можно послушать здесь.

В треклист вошли три новые песни: «Inovein», «Firmament» и первоначальная версия открывающего «Shrines» трека под названием «Crawlersout» — с другим набором инструментов и отличающимся от финального варианта ритмическим рисунком.