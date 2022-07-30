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Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до максимума с конца января

Денис Ламехов
Сегодня в 14:46

Коэффициент распространения коронавируса, показывающий, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции, вырос в России до максимума с 25 января и составил 1,62. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб по борьбе с заболеванием.

Выше всего показатель в Красноярском крае — 2,6. Это наибольшее значение с мая 2020-го. В Ростовской области он составил 2,07, в Подмосковье — 2,06, в Москве — 1,87, в Воронеже — 1,68, в Петербурге — 1,57.

Рост коэффициента отражает подъем заболеваемости, отмечает ТАСС. Сегодня, 30 июля, в оперативном штабе сообщили о 12 248 заболевших — это максимум с 10 апреля. Неделей ранее, 23 июля, выявили 6 953 новых случаев инфицирования.

29 июля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что резкого увеличения числа госпитализаций пациентов с COVID-19 на фоне роста заболеваемости нет, но российские регионы должны быть готовы к оказанию помощи заболевшим.

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