Вышел трейлер комедийного мультсериала «Демоненок»

FX опубликовал дебютный трейлер мультсериала «Демоненок». Премьера проекта запланирована на 25 августа.
Сюжет мультсериала рассказывает о Лоре и ее 13-летней дочери Крисси, которые живут самой обычной жизнью. Однако в один момент девочка узнает, что ее отец сам Сатана, а она — Антихрист. Теперь он планирует завладеть ее душой и полностью подчинить своей воле.
В озвучке «Демоненка» приняли участие Обри Плаза (Лора Фейнсберг), Дэнни ДеВито (Сатана) и его дочь Люси ДеВито (Крисси Фейнберг).
В качестве исполнительного продюсера выступил соавтор «Рика и Морти» Дэн Хармон.