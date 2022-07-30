Вышел трейлер комедийного мультсериала «Демоненок»

FX опубликовал дебютный трейлер мультсериала «Демоненок». Премьера проекта запланирована на 25 августа.

Сюжет мультсериала рассказывает о Лоре и ее 13-летней дочери Крисси, которые живут самой обычной жизнью. Однако в один момент девочка узнает, что ее отец сам Сатана, а она — Антихрист. Теперь он планирует завладеть ее душой и полностью подчинить своей воле.