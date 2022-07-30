Проект бывшей вокалистки Cocteau Twins и барабанщика Massive Attack выпустил первый мини-альбом

Проект Sun’s Signature экс-вокалистки Cocteau Twins Элизабет Фрейзер и барабанщика Massive Attack Деймона Риса выпустил первый мини-альбом — его имя повторяет название группы. Запись можно послушать здесь.
Вместе с вышедшим ранее треками «Golden Air» (первая запись Фрейзер за тринадцать лет), «Underwater» и «Apples» на пластинку попали песни «Make Lovely the Day» и «Bluedusk».
Часть этих песен была написана как минимум десять лет назад: Фрейзер исполнила «Golden Air», «Underwater» и «Make Lovely the Day» под названием «Make Lovely» еще в 2012 году на фестивале Meltdown в Лондоне.
Cocteau Twins распались в 1997 году, после 28 лет существования. Коллектив выпустил 8 студийных альбомов. В 2020 году журнал Rolling Stone внес пластинку группы «Heaven or Las Vegas» в обновленный список 500 лучших записей всех времен.
В 2014 году «Афиша–Волна» включила реюнион Cocteau Twins в список самых желанных и кратко рассказала историю распада группы в конце 1990-х.