Проект бывшей вокалистки Cocteau Twins и барабанщика Massive Attack выпустил первый мини-альбом

Проект Sun’s Signature экс-вокалистки Cocteau Twins Элизабет Фрейзер и барабанщика Massive Attack Деймона Риса выпустил первый мини-альбом — его имя повторяет название группы. Запись можно послушать здесь.

Вместе с вышедшим ранее треками «Golden Air» (первая запись Фрейзер за тринадцать лет), «Underwater» и «Apples» на пластинку попали песни «Make Lovely the Day» и «Bluedusk».

Часть этих песен была написана как минимум десять лет назад: Фрейзер исполнила «Golden Air», «Underwater» и «Make Lovely the Day» под названием «Make Lovely» еще в 2012 году на фестивале Meltdown в Лондоне.