В качестве ответной меры Россия ввела санкции против 32 граждан Новой Зеландии. Об этом сообщает ТАСС.

Под санкции попали новозеландцы из числа руководителей муниципальных органов, силовых структур и журналистов, «формирующих в этой стране русофобскую повестку дня».

В частности, в стоп-лист включены заместитель командующего ВМС страны Шейн Арнделл, оперативный командующий ВМС Гэрин Голдинг, заместитель командующего сухопутными войсками ВС Роуз Кинг и другие.

Кроме того, в черный список внесли заместителя министра обороны Новой Зеландии Майка Ядли, мэров городов Крайстчерч, Веллингтон, Окленд, Данидин, Нельсон, членов городских советов указанных населенных пунктов, а также обозревателей газет, публицистов и других представителей СМИ.

Всем указанным лицам запрещен въезд в страну на бессрочной основе.

В июне Новая Зеландия ввела санкции против 44 государственных компаний России и Беларуси. Кроме того, в стоп-лист попали Владимир Путин, члены СНБ, российские политики, бизнесмены, военачальники и депутаты Госдумы, которые голосовали за признание независимости ДНР и ЛНР. Им закрыт въезд в страну, возможные счета и активы заморожены.