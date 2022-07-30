King Princess выложила второй альбом «Hold On Baby»

За продакшен отвечает сама артистка, а также Марк Ронсон, братья Десснеры из The National и другие. В альбом вошли 12 треков, включая «Let Us Die» , для которой партию ударных успел записать барабанщик Foo Fighters Тейлор Хокинс — он скончался в конце марта. King Princess посвятила эту песню Хокинсу.

Американская поп-певица и мультиинструменталистка King Princess (настоящее имя — Микаэла Страус) выпустила вторую пластинку «Hold On Baby». Ее можно послушать здесь .

Есть на пластинке и песни «Cursed» и «Too Bad» — они увидели свет в начале июня. Как отметила музредакция «Афиши Daily», с помощью этих композиций King Princess дала своему слушателю именно то, чего он от нее ждал — «сонграйтерский поп с песнями-дневниками про изломы души и превратности судьбы».

Первый альбом исполнительницы «Cheap Queen» вышел в октябре 2019-го. The Guardian включила его в список пятидесяти лучших альбомов года, Time — в десятку лучших.