«Я ненавижу подводить людей»: Уилл Смит опубликовал видео с извинениями за инцидент на «Оскаре»

Американский актер Уилл Смит опубликовал видео с разъяснением своей позиции об инциденте на церемонии вручения премии «Оскар», когда он ударил комика Криса Рока за некорректную шутку о своей жене. Ролик появился на ютьюб-канале Смита.

В нем артист отвечает на вопросы, которые задавали ему поклонники и журналисты после произошедшего. Смит признался, что много размышлял над своими действиями в последние месяцы и наконец решил прокомментировать их.

Актер заявил, что во время речи на церемонии (Смит выиграл «Оскар» за роль в фильме «Король Ричард») «все было в тумане» и потому он не извинился перед Роком. Но после этого он связался с представителями комика, чтобы высказать сожаления.

«Сообщение, которое пришло в ответ, заключалось в том, что он не готов разговаривать. И когда он будет, он выйдет на связь», — рассказал Смит.

Актер принес публичные извинения Року и назвал свой поступок «неприемлемым». Он также извинился перед матерью Криса Рока и его братом, который некогда был другом Смита.

«Я не думал о том, как многих людей я ранил в тот момент. Так что я хочу извиниться перед матерью Криса, перед его семьей, и отдельно перед Тони Роком. У нас были прекрасные отношения, и это, вероятно, невосстановимо», — пояснил Смит.

Смит подчеркнул, что в нем «нет ни единой частицы, которая бы считала, что это был правильный способ вести себя тогда» или находила бы насилие «оптимальным способом справляться с чувством неуважения или оскорбления».

Актер добавил, что его супруга Джада Пинкетт-Смит не просила его ударить Рока в ее защиту. Смит принес извинения жене и своим детям «за огонь, который я призвал на всех нас».

Кроме того, он извинился перед другими номинантами «Оскара». Артист отметил, что понимание, как он «украл и омрачил» радостный день для них, разбивает ему сердце. «Сказать, что мне жаль, недостаточно», — сказал Смит.

Актер заявил, что «ненавидит подводить людей». «Я полон раскаяния, и я пытаюсь раскаиваться, не стыдясь самого себя. Я человек, и я совершил ошибку. Я пытаюсь не думать о себе, как о куске дерьма», — признался он.

На церемонии вручения «Оскара» 28 марта 2022 года ведущий Крис Рок пошутил о новой прическе Джады Пинкетт Смит. Актриса побрила голову после многолетней борьбы с алопецией — заболеванием, которое приводит к потере волос.

Уилл Смит возмутился шутке Рока о супруге, вышел на сцену и ударил комика по лицу. Из американской трансляции вырезали следующие несколько минут, когда актер дважды прокричал Року: «Не произноси имя моей жены своим грязным ртом!»

На следующий день Смит извинился перед Роком, а позднее вышел из состава Американской киноакадемии из‑за того, что «предал доверие Академии». Смиту запретили посещать «Оскар» и другие мероприятия организации на 10 лет.