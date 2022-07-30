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Джонни Депп сыграл слепого моряка в трейлере онлайн-игры Sea Of Dawn

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:32

Джонни Депп появился в трейлере новой многопользовательской онлайн-игры Sea Of Dawn. Он сыграл в нем эксцентричного слепого моряка-мошенника. Об этом сообщил Deadline.

Актер принял участие в релизе проекта, созданного авторами игры MMORPG Dragon Oath из китайской компании Changyou. Их новая разработка посвящена эпохе великих географических открытий.

Игрокам в ней предложено выступить в качестве пиратов и исследовать дальние моря на вооруженных кораблях. Депп исполнил в игре роль бывшего искателя приключений по имени Филипп, теперь прикованного к своему дому.

«Если есть возможность для юмора, я хватаюсь за нее. Я хочу понаблюдать за персонажем, у которого хватает наглости делать то, чего я бы никогда не сделал», — объяснил актер свое участие в проекте.

Ролик представляет визит мужчины по имени Ансельм Родригес в дом Филиппа, где последний рассказывает о своих путешествиях и привезенных из них трофеях. Его истории пробуждают в госте желание странствий и приключений.

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