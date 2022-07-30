Мэттью МакКонахи сыграет в фильме «Dallas Sting» о женской футбольной команде

Американский актер Мэттью МакКонахи снимется в фильме «Dallas Sting». Он будет посвящен истории футбольной команды, отправившейся на первый в истории чемпионат мира среди женщин. Об этом сообщил Deadline.

МакКонахи сыграет тренера Билла Киндера, который собрал группу подростков из Техаса и привел их к триумфу на крупнейшем международном турнире в Китае. Действие фильма будет основано на реальных событиях и развернется в 1980-х годах.

Фильм расскажет о создании первой женской сборной США по футболу, о том, как Киндер вместе со своими подопечными преодолевал предубеждения о футболе как исключительно мужском спорте и боролся с бюрократическими сложностями.

Спортсменки и их наставник сумели добиться поездки на чемпионат и, несмотря на свой статус аутсайдеров и новичков, блестяще выступить там против сильнейших команд планеты.

Режиссером картины выступит Кари Скогланд. Разработкой ленты займутся Skydance и Berlanti Schechter Productions. В создании проекта может также принять участие Apple: ожидается, что компания заключит сделку о сотрудничестве этой осенью.

Продюсировать фильм будут Дэвид Эллисон, Дана Голдберг, Дон Грейджер, Грэг Берланти, Сара Шехтер и Робби Роджерс. Сценарий напишут Лиз Флахайв и Карли Менш на основе неопубликованной статьи Флиндера Бойда.