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У «Почты России» произошла утечка данных пользователей

Юлия Онодэра
Вчера в 23:25

Данные пользователей «Почты России» оказались в сети в ходе утечке информации. Об этом сообщило РИА «Новости».

В компании заявили, что банковские данные клиентов не пострадали. Утечка произошла в результате хакерской атаки: злоумышленниками была взломана одна из учетных записей подрядчика «Почты России».

«Служба безопасности заблокировала доступ через скомпрометированный аккаунт и перепроверила уровень безопасности по всем возможным точкам доступа», — добавили в «Почте России».

Ранее в телеграм-каналах появилось сообщение о массовой утечке данных. В них утвержалось , что опубликованный архив содержит 10 млн строк. Среди утекших данных называли информацию о ФИО, телефонах пользователей, датах отправления ими посылок и писем, индексах.

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