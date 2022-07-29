У «Почты России» произошла утечка данных пользователей

Данные пользователей «Почты России» оказались в сети в ходе утечке информации. Об этом сообщило РИА «Новости».

В компании заявили, что банковские данные клиентов не пострадали. Утечка произошла в результате хакерской атаки: злоумышленниками была взломана одна из учетных записей подрядчика «Почты России».

«Служба безопасности заблокировала доступ через скомпрометированный аккаунт и перепроверила уровень безопасности по всем возможным точкам доступа», — добавили в «Почте России».

Ранее в телеграм-каналах появилось сообщение о массовой утечке данных. В них утвержалось , что опубликованный архив содержит 10 млн строк. Среди утекших данных называли информацию о ФИО, телефонах пользователей, датах отправления ими посылок и писем, индексах.