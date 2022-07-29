Главу фракции «Яблоко» в заксобрании Петербурга обвинили в дискредитации армии

Главу фракции «Яблоко» в законодательном собрании Петербурга Александра Шишлова обвинили в дискредитации российской армии. Об этом рассказала пресс-служба партии.

Административное дело на Шишлова решили завести после его публикаций в соцсети «ВКонтакте». В одной из них он заявил, что считает неправильным проводить минуту молчания в память о Владимира Жириновском.

«Полагаю, что инициатива почтить память политика, который на протяжении многих лет разжигал ненависть и агрессию, подталкивал к войне, является лицемерной и неуместной в петербургском парламенте», — написал политик.

В другом посте Шишлов назвал «неуместным» придание государственного статуса георгиевской ленте. «Когда ее складывают буквой Z — разве это не оскверняет народного символа и не дискредитирует его?» — спрашивал он.

В правоохранительных органах эти слова сочли дискредитирующими по отношению к Вооруженным силам страны. После этого полиция Петроградского района Петербурга составила на политика протокол.

Доцент кафедры уголовного процесса РГПУ имени Герцена Вероника Абаканова подтвердила, что в публикациях Шишлова «прослеживается направленность умысла автора на публичную дискредитацию действий ВС РФ и дестабилизацию обстановки в стране». Шишлов с выводами эксперта не согласился.