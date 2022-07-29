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Ники Минаж показала трейлер документального сериала о себе

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:50

Американская хип-хоп-исполнительница Ники Минаж показала трейлер документального проекта о себе. Артистка опубликовала промо-ролик к сериалу «Ники» на своей странице в твиттере.

Судя по видео, шоу расскажет о карьерном взлете Минаж, ее творческой мотивации и оппозиции музыкальному мейнстриму. В сериале певица поделится своим видением индустрии и деталями своего личного пути.

«Мне необходимо писать музыку, чтобы оставаться в своем уме», — признается в трейлере Минаж, рассказывая, как рэп сделал ее «сильнее, чем она когда‑либо была».

Сериал об артистке будет состоять из шести частей. Когда они выйдут на экраны, пока неизвестно. Проект разработала канадская продакшн-компания Bron Studios.

«Выйдет раньше, чем вы думаете. Я потратила некоторое время, чтобы довести до совершенства этот очень интимную, тонкую, электризующую, вдохновляющую работу. Пока я выбираю дом для этого проекта, я не могу не задумываться о том, что я включаю в эту документалку. Некоторые вещи такие личные, что это пугает», — сказала Минаж на своей странице в инстаграме*.

*Instagram — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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