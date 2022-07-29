Дело против жены Гозмана, новый альбом Бейонсе и другие новости дня

В хостеле на юго-востоке Москвы произошел пожар. Погибли восемь человек, все они были постояльцами.

Против жены Леонида Гозмана (признан иноагентом) возбудили уголовное дело о неуведомлении о втором гражданстве. Гозман и его супруга в 2018 году стали гражданами Израиля, но уведомили об этом российские власти только спустя год — позже, чем предполагает закон.

Ассоциация владельцев кинотеатров предложила снять ответственность за показ фильмов без прокатных удостоверений. Это позволит кинопрокатчикам показывать зарубежные картины без угрозы административного и уголовного преследования.

С 1 сентября DHL Express перестанет доставлять грузы и документы внутри России. При этом компания продолжит осуществлять доставку из страны за границу.

В Испании прокуратура запросила для Шакиры более 8 лет тюрьмы. Ведомство заявляет, что артистка уклонялась от налогов и не заплатила государству в общей сложности 14 млн евро.

Женщина, обвинившая Боба Дилана в сексуальном насилии, отозвала иск. Сторона защиты заявила, что адвокаты американки виновны в уничтожении улик. Дело закрыто навсегда, она больше не сможет обвинить музыканта на тех же основаниях.

Instagram (запрещен в России) решил прислушаться к критике и вернуться к прошлому дизайну. Полноэкранный режим уберут, а долю рекомендованного контента сократят — но временно.

Бейонсе представила новый альбом «Renaissance» — первый за шесть лет. В него вошли 16 треков, включая фиты с Дрейком, Скриллексом и Грейс Джонс.

Джонни Депп продал картины собственного авторства за 3,65 млн долларов. Всего было 780 работ с изображением Боба Дилана, Аль Пачино, Элизабет Тейлор и Кита Ричардса. Они были распроданы за несколько часов.

Бен Аффлек вернется к роли Бэтмена в сиквеле «Аквамена». Насколько значительной будет роль Аффлека в фильме, узнаем в марте 2023-го.

Gorillaz выпустили клип на новый трек «Cracker Island», записанный совместно с Thundercat. Ролик создавали постоянный художник проекта Джейми Хьюлетт, а также Fx Goby.

Шарлиз Терон сыграет умершую в младенчестве сестру-близнеца Филипа К.Дика в фильме «Джейн» Альфонсо Куарона. Картина расскажет о жизни писателя и его воображаемой реальности.

Сценарист Роберт Лотон разработает спин-офф кинофраншиз «Рокки» и «Крид». Картина будет посвящена русскому боксеру Ивану Драго и его сыну Виктору.