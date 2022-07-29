Тренера сборной Швеции по гандболу арестовали за шутку о бомбе в аэропорту

Тренера сборной Швеции по гандболу, имя которого не раскрывают, арестовали в аэропорту Копенгагена. Причиной стала шутка специалиста о бомбе в багаже, сообщило РИА «Новости».

Во время сдачи багажа тренера спросили, что находится в его сумке. На этот вопрос спортивный наставник ответил, что там бомба. Сотрудники аэропорта восприняли эти слова всерьез и вызвали саперов, а также эвакуировали пассажиров.

В итоге в багаже тренера не обнаружили ничего опасного, и аэропорт продолжил работу, а неудачно пошутившего специалиста арестовали. Какое именно обвинение ему планируют предъявить, не уточняется.

Кроме того, тренера отстранили от работы. «Этот человек был отстранен от своих обязанностей в ассоциации до особого распоряжения. Подобное поведение не является нормальным», — заявили в шведской ассоциации гандбола.