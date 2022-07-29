Apple наняла топ-менеджера Lamborghini для разработки своего электрокара

Американский технологический гигант Apple привлек к созданию собственного беспилотного электрокара одного из ведущих разработчиков автомобилей итальянской компании Lamborghini Луиджи Тараборрелли. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, пожелавшие остаться анонимными.

Как пишет издание, это означает, что Apple возобновила программу по выпуску электрических автомобилей «после многих лет неудач и потрясений».

По плану производство должно начаться в 2025 году. Ожидается, что в проекте также примут участие специалисты из компаний Ford, BMW, McLaren, Porsche и других.

Ранее Apple наняла бывшего инженера Tesla Кристофера Мура. Он вместе со своей командой также занимался созданием беспилотных автомобилей.